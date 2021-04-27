Корреспондента Дождя забрали в полицию для составления протокола из-за акции 21 апреля

Полиция пришла домой к журналисту Дождя Алексею Коростелеву. Его забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля, на которой он работал как журналист — у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса».
2021-04-27T08:36:48+03:00
2021-04-27T08:36:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 27 апреля 2021
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