Корреспондента Дождя забрали в полицию для составления протокола из-за акции 21 апреля

Полиция пришла домой к журналисту Дождя Алексею Коростелеву. Его забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля, на которой он работал как журналист — у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса».