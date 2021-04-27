Президент России Владимир Путин сегодня посетит Петербург

В Северной столице его ждут Эрмитаж и одна подстанция скорой помощи, а горожане обсуждают масштаб перекрытий.

Владимир Путин проведет в Петербурге два дня: вторник и среду. В первую очередь президент собирается принять участие в заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Оно пройдет в Таврическом дворце. Помимо Путина там будут руководители двух палат парламент Валентина Матвиенко и Вячеслав Володина, а также вице-премьеры и министры. Они будут обсуждать реализацию тезисов из последнего послания президента, а также вопросы связанные с пандемией коронавируса. Обычно во время таких мероприятий во дворах рядом с Таврическим дворцом дежурит ОМОН, на крышах снайперы, а центр города регулярно перекрывают для проезда кортежей. Также Владимир Путин собирается посетить Эрмитаж, и подарить музею комплект церковной утвари 19 века.

В среду Владимир Путин отправится в Пушкин, где по планам осмотрит новую станцию скорой помощи.