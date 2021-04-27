Румынские власти назвали независимым свое решение выслать российского дипломата

Премьер-министр Флорин Кыцу сказал, что действия Бухареста не являются какой-либо кампанией или солидарной реакцией на то, что происходят в других странах. Накануне МИД объявил помощника военного атташе России Алексея Гришаева персоной нон грата. Причиной назвали противоречие его действий положения Венской конвенции.

При этом несколько стран ранее выслали российских дипломатов со своей территории в знак солидарности с Чехией. Прага сочла 18 сотрудников российского диппредставительства офицерами спецслужб.