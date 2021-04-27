США примут участие в третьем раунде диалога по иранскому атому

Спецпосланник Роберт Мэлли отправится сегодня в Вену, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, задача состоит в том, чтобы достичь проверяемой договоренности, которая предотвратит получение Ираном ядерного оружия.

В Вене на протяжении нескольких недель проходят регулярные заседания комиссии по ядерной сделке. По итогам первой недели были учреждены две экспертные группы по ядерным вопросам и отмене антииранских санкций.

На очное заседание комиссии в Австрии сегодня приедут представители России, Ирана, Германии, Франции, Соединённого королевства и Китая. Предыдущее прошло ровно неделю назад. На нём условились, что сегодня создадут уже третью группу экспертов по вопросу о Совместном всеобъемлющем плане действий относительно ядерной программы исламской республики. Встреча пройдет под председательством политического директора службы внешних связей Европейского союза Энрике Мора.

Также участники встречи планировали обсудить возможное возвращение Соединённых штатов в политическое соглашение. Вашингтон покинул сделку в 2018-ом году. Дональд Трамп, тогда еще президент США, объявил, что Иран занимается разработкой ядерного оружия, и таким образом не соблюдает условия СВПД.

Как сообщало агентство РИА «Новости», на прошлой неделе высокопоставленный представитель Госдепа сказал, что сейчас «появилось больше понимания того», как Штаты и Иран могут вернуться к участию в соглашении, но добавил, что множество трудностей всё еще не улажены.

Совместный всеобъемлющий план действий в отношении иранской ядерной программы существует с 2015-го года. Иран через год после выхода США из соглашения заявил о поэтапном сокращении своих обязательств.