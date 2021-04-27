Бразильский регулятор запретил ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», несмотря на то, что ранее Министерство науки страны признало ее безопасной.

Решение было принято единогласно, пишет агентство Reuters. В частности, фармацевтический регулятор сообщил, что до сих пор нет достаточной информации, гарантирующей безопасность, качество и эффективность препарата. Все это влечет за собой «неотъемлемые риски».

Решающим стал факт того, что в «Спутнике» содержится аденовирус, пишет Reuters со ссылкой на генерального менеджера по мониторингу состояния здоровья бразильского регулятора. Речь идет о таком типе ДНК-вируса, который может привести к заболеваниям верхних дыхательных путей, кроме того, он быстро размножается. Это, уверены в агентстве по надзору за здоровьем, является серьезным дефектом российского «Спутника». Вместе с тем, в Центре имени Гамалеи, разработавшем вакцину, уже отмечали, что использовали вектор аденовируса, который не способен размножаться.

Ранее главы региональных правительств Бразилии просили одобрить поставки препарата для борьбы со второй волной коронавируса из-за высокой смертности в стране

Всего в Бразилии зарегистрировано свыше 14 миллионов подтвержденных случаев заражения, около 400 тысяч человек скончались от нее, большая часть – в последние месяцы.

