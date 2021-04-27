Данные менеджера паролей Passwordstate утекли в сеть

Клиенты австралийского разработчика получили обновление с вредоносным файлом, который передавал их данные злоумышленникам.

В России Passwordstate используют провайдеры облачных сервисов, телеком-операторы и финансовые организации. В целом же спрос на менеджеры паролей растет, отмечают аналитики, опрошенные газетой «Коммерсантъ». Они отмечают, что пока подобные утечки происходят редко, атаки на подобные сервисы трудозатратны. Но ни один не безопасен на 100%, а ценность информации, которую могут получить злоумышленники, велика.

В итоге, признают эксперты по кибербезопасности, пароли к особо ценным ресурсам стоит доверять только собственной памяти.