Госкорпорация «Ростех» передала ЦНИИ точного машиностроения в доверительное управление группе компании «Калашников»

Госкорпорация «Ростех» передала специализирующийся на разработке стрелкового оружия Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в доверительное управление группе компаний «Калашников». Об этом рассказали РБК два источника в оборонной отрасли. По словам одного из них, «Ростех» таким образом «консолидирует активы, чтобы форсировать процессы разработки и производства стрелковых вооружений и боевой экипировки новых поколений». Другой источник добавил, что ЦНИИТОЧМАШ «последние несколько лет испытывает финансовые трудности», поэтому на предприятии «позитивные ожидания» от перемен: «все очень надеются на управление «Калашникова». У предприятия также меняется гендиректор — место Альберта Бакова, зятя Никиты Михалкова, займет выходец из Минобороны Олег Морозов.

Институт не раскрывает свои финансовые показатели последние четыре года. Собеседник РБК утверждает, что предприятие убыточно. По его словам, чистый убыток компании на данный момент составляет около 100 млн руб., при этом годом ранее он был почти в два раза больше.