Столичные пенсионеры могут получить тысячу рублей, если сделают прививку от коронавируса

Наличие полиса ОМС и сертификата о сделанной прививке позволит горожанам получить 1000 рублей на карточку или промокод, который можно будет использовать в магазинах повседневного спроса, аптеках и ресторанах.

Не останутся без поощрения и более сознательные пенсионеры, которые уже вакцинировались раньше. По оценкам Собянина таких в Москве 400 тысяч. Предполагается, что возможность получить деньги не только поддержит пожилых людей и подтолкнет многих к походу в поликлинику, но и оживит столичную торговлю, которая восстанавливается после ограничений прошлого года. Средства для акции «Миллион призов» взяты не из бюджета столицы. Мэр Сергей Собянин обратился к бизнесменам с просьбой о целевом сборе пожертвований и нужную сумму удалось собрать за несколько дней.

Программа создана по аналогии с проектом 2020 года, когда участвующим в голосовании по поправкам в Конституцию предоставлялись сертификаты с бонусами и скидками.