Президент Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на заседание Совета законодателей Российской федерации

На повестке дня парламентариев стоит обсуждение послания главы государства Федеральному собранию. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, важно максимально синхронно и на федеральном, и на региональном уровне сделать так, чтобы заработали все важные для людей нормы. Кроме того, будут предложены варианты преодоления вызовов, связанных с пандемией коронавируса.

Заседание Совета законодателей пройдет в Таврическом дворце, проведут его Вячеслав Володин и спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.

Как ожидается, в ходе заседания выступит и президент Владимир Путин. Кроме того, в вероятной программе пребывания в Северной столице – поздравление работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником.

В заседании, как отмечается, также примут участие представители всех законодательных собраний регионов России.