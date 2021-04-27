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Эксклюзив Эха 07:04, 27 апреля 2021

Писателя Дмитрия Быкова ожидают сегодня в отделе полиции «Раменки»

Писателя и ведущего «Эхо Москвы» Дмитрия Быкова ожидают сегодня в отделе полиции «Раменки». По сведениям его адвоката Гаджи Алиева, на него будет составлен административный протокол за участие в несогласованной акции в поддержку Навального, который прошел 21 апреля в Москве.

Тогда, после митинга Быков говорил в эфире «Эхо Москвы», что не стоит ожидать от властей изменения подхода к протестам.

Быков пока не прокомментировал информацию о его вызове в прокуратуру.

Всего, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, после акции 21 апреля в столичные отделы полиции были доставлены 68 человек.

Накануне в их числе оказался общественный активист Михаил Кригер, профессор РГГУ Александр Агаджанян и политик Леонид Гозман.

Тем временем суды, которые рассматривают административные дела в отношении протестующих, некоторым выписывают штрафы за участие в несогласованной акции, других отправляют под арест. Так, на девять суток остался за решеткой либертарианец, председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов.



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