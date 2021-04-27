Великобритания ввела новые санкции в отношении нескольких россиян в рамках программы по борьбе с коррупцией

Под ограничения попали сотрудники и силовых органов, и налоговой службы.

В санкционный список попали четырнадцать россиян. Как объявили в МИДе королевства, речь идёт о людях, причастных к организации преступной группировки в 2007-ом году. В сообщении ведомства сказано, что они незаконно присвоили собственность российского государства на сумму в двести тридцать миллионов долларов, а пользовались они при этом изощрённой схемой, в которой были задействованы сфальсифицированные налоговые льготы.

Среди тех, кто попал под новые ограничения, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, а также заместитель руководителя управления МВД по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов. Помимо этого, в списке указан экс-руководитель одной из инспекций ФНС по Москве Ольга Степанова, её супруг Владлен Степанов, и глава другой столичной налоговой инспекции Елена Химина.

О существовании коррупционной схемы, в которой, как утверждают британские власти, участвовали люди из этого списка, узнал адвокат и аудитор Сергей Магнитский. Он умер в столичном СИЗО «Матросская тишина» в 2009-ом году.

Эти санкции ввели в рамках закона о борьбе с отмыванием денег. В Лондоне его приняли три года назад. По словам главы МИДа Доминика Рааба, эти ограничения будут «гарантировать, что Великобритания не является тихой гаванью для тех, кто вовлечен в масштабную коррупцию».