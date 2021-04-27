Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным

Место и время, по его словам, это уже детали.

Ранее в интервью Financial Times Зеленский говорил, что формат Минских соглашений для урегулирования в Донбассе следует изменить.

В Кремле не против встречи с украинским лидером, но обсуждать на таких переговорах можно только двусторонние отношения, сказал газете «Коммерсантъ» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин в ответ на обращение Зеленского заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинскому руководству нужно вести переговоры в первую очередь с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран», в том числе с Россией.