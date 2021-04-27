В России стартует ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию 9 мая

На этот раз представители движения «Волонтеры Победы» намерены вновь раздавать ленты на улицах городов. В прошлом году из-за эпидемии коронавируса эта акция проходила лишь онлайн: организаторы призывали публиковать в соцсетях фотографии с одним из символов праздника. Сами ленты раздавали в аптеках, на заправках и в магазинах.

Теперь же для этого задействуют добровольцев. Например, в Ивановской области к раздаче примерно 20 тысяч георгиевских ленточек задействуют 150 человек. При этом одновременно жителям будут раздавать листовки с информацией об истории символа и рекомендациями, как его правильно носить. Сколько всего лент планируется раздать, пока не уточняется. Сама акция уже является традиционной: она была запущена в 2005 году.

Празднование 9 мая в Москве в этом году пройдет в смешанном формате: в этот день запланирован военный парад на Красной площади, в то время как акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме.

При этом организаторы намерены устроить шествие 24 июня.