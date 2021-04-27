В Москве продолжаются задержания в связи с акцией в поддержку Алексея Навального, которая прошла 21 апреля

По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, всего в отделы полиции были доставлены 68 человек. По меньшей мере пятеро — накануне.

В их числе оказался общественный активист Михаил Кригер, профессор РГГУ Александр Агаджанян и политик Леонид Гозман. По словам Гозмана, его обвиняют в участии в несогласованном мероприятии. Гозман своей вины не признает.

Тем временем суды, которые рассматривают административные дела в отношении протестующих, некоторым выписывают штрафы за участие в несогласованной акции, а других отправляют под арест. Так, под стражей на девять суток остался либертарианец, председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов.

Политик Владимир Рыжков считает, что последними действиями власти стремятся насадить атмосферу страха.

Рыжков напомнил, что действия силовиков в отношении участников протестных акций с привлечением информации с камер видеонаблюдения были и ранее.