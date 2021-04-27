Глава американской компании Space X Илон Маск не исключил человеческих жертв при покорении Марса. «Куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда непросто», — отметил он в интервью CNN, пояснив, что это тяжелое и опасное путешествие, из которого можно не вернуться. В этой связи он подчеркнул, что на Красную планету будут отправлять только добровольцев. При этом предприниматель отметил, что число желающих принять участие в такой экспедиции огромно. Их ждет «славное путешествие» и «потрясающий опыт». По мнению основателя Space X, покорение Марса, как и других планет необходимо для выживания человечества. В прошлом году Маск говорил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет.