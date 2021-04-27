Замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов покидает свой пост. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии. Агафонов был назначен заместителем руководителя Рослесхоза в апреле прошлого года. На этой должности он занимался координацией действий в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также координацией работы по борьбе с лесными пожарами.
2021-04-27T05:09:45+03:00
2021-04-27T05:09:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 27 апреля 2021
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