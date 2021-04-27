Суд Эстонии досрочно освободил гражданина республики, которого обвиняли в работе на российскую военную разведку. Четырехлетний тюремный срок, вынесенный за участие в заговоре против Республики, должен был продлиться до декабря этого года. 41-летний ИТ-предприниматель Илья Тихановский был освобожден в конце прошлой недели, до декабря он должен регулярно посещать инспектора по уголовному надзору и проживать в специально отведенном месте, пишет газета Postimees. По данным издания, дополнительным условием УДО стал запрет на общение с российскими властями.