Москва предупредила о развале Договора по открытому небу. При сохранении статус-кво Россия выйдет из него до конца мая. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он отметил, что односторонних уступок от России ждать не следует. «Практическое обсуждение» сохранения соглашения станет возможным, когда «США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться», сказал дипломат.

Договор вступил в силу в 2002 году. Он позволяет военным 33 стран совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга. США вышли из него в прошлом году. Президент Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл ошибочным решение своего предшественника Дональда Трампа. В середине января о намерении покинуть Договор объявил российский МИД.