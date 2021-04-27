Примерно половина россиян, согласно опросу, готовы потратить на отдых в майские праздники не более 15 тысяч рублей

Чуть боле половины россиян, согласно опросу банка «Открытие», готовы потратить на отдых в майские праздники не более 15 тысяч рублей. При этом более четверти опрошенных совсем не готовы расходовать деньги на отдых в длинные выходные. Еще 13% планируют потратить от 15 до 30 тысяч рублей, 6% — до 50 тысяч, 2% — до 100 тысяч и лишь 1% готовы отдать больше 100 тысяч рублей, чтобы отдохнуть, передает ТАСС. Вместе с тем провести майские праздники на даче или дома планируют 68% респондентов. В путешествиях по России — 15%, столько же собираются работать. Поедут за границу лишь 2% опрошенных.