США выделят другим странам 60 миллионов доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca

США выделят другим странам 60 миллионов доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом написал в Twitter главный советник Белого дома по борьбе с пандемией Энди Славитт. По его словам, препарат передадут по мере их поступления. Когда именно это произойдет и в какие страны Вашингтон отправит препарат, он не уточнил. В США есть большой запас вакцины британско-шведской фармкомпании, но сейчас она не используется, поскольку регулятор еще не выдал разрешение на ее применение, отмечает Assocoated Press. Кроме этого, в стране одобрены три других препарата, и Соединенные Штаты не испытывают необходимости в использовании вакцины AstraZeneca в ближайшие месяцы, пояснили в Белом доме.
2021-04-27T04:07:14+03:00
2021-04-27T04:07:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 27 апреля 2021
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