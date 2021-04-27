США примут участие в третьем раунде диалога по иранскому атому. Спецпосланник Роберт Мэлли отправится сегодня в Вену, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. На вопрос о продолжительности переговорного процесса, он ответил, что предстоит «долгий путь». По его словам, задача состоит в том, чтобы достичь проверяемой договоренности, которая предотвратит получение Ираном ядерного оружия.

В Вене на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними — неформальные встречи в разных форматах. По итогам первой недели были учреждены две экспертные группы по ядерным вопросам и отмене антииранских санкций.