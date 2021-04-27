Великобритания ввела санкции против 14 граждан России. По мнению властей страны, они связаны с делом Магнитского и причастны к хищениям из российского бюджета. Как сообщается на сайте МИД Королевства, ограничения введены за хищение в 2007 году суммы, эквивалентной 230 миллионам долларов, путем мошеннической схемы с возвратом налогов. В санкционный список попали, в частности, инициатор дела против юриста Сергея Магнитского, бывший сотрудник МВД Артем Кузнецов и бывший следователь Павел Карпов, который вел это дело, а также еще несколько бывших следователей, сотрудников ФНС, директоров компаний и бизнесменов, связанных с этим делом.