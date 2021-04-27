Кроссовки американского рэпера Канье Уэста проданы за рекордные 1 миллион 800 тысяч долларов. Об этом сообщается в «Твиттере» американского аукционного дома Sotheby's. Речь идет о паре кроссовок, разработанных Уэстом в 2008 году в сотрудничестве с американской компанией Nike. Они получили название Nike Air Yeezy 1 и ознаменовали собой появление основанного Уэстом бренда Yeezy, который до сих пор высоко ценится среди коллекционеров. С 2015 года кроссовки под маркой Yeezy производятся германским концерном Adidas. Проданная на аукционе пара черного цвета с бежевой подошвой была выпущена в единственном экземпляре эксклюзивно для самого артиста и позднее не переиздавалась. Nike Air Yeezy 1 установили сразу два рекорда — как первые кроссовки, проданные дороже, чем за миллион долларов, и как самая дорогая пара кроссовок в истории.