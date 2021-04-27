Бразилия признала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» безопасной и одобрила ее коммерческий выпуск в стране. В Министерстве науки сообщили, что решение принято после

дополнительного запроса лаборатории, которая планирует производить этот препарат в Бразилии.

Вакцина «Спутник V» одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат, разработанный Центром имени Гамалеи, занимает второе место в мире.