Штабы Навального объявили о приостановке деятельности. Сообщения об этом появились на их сайтах и соцсетях. Прокурор Москвы Денис Попов потребовал их закрытия до принятия решения по иску о признании организаций, связанных с Навальным, экстремистскими. По мнению надзорного ведомства, лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции.