Штабы Навального объявили о приостановке деятельности. Сообщения об этом появились на их сайтах и соцсетях. Прокурор Москвы Денис Попов потребовал их закрытия до принятия решения по иску о признании организаций, связанных с Навальным, экстремистскими. По мнению надзорного ведомства, лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции.
2021-04-27T03:10:52+03:00
2021-04-27T03:10:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 27 апреля 2021
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