Пентагон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной. Официальный представитель ведомства Джон Кирби указал, что произошел «отвод некоторых российских сил» от украинской границы, но пока слишком рано делать вывод о том, что то, что Москва назвала учениями, завершилось.

На прошлой неделе Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе страны. Он поручил до 1 мая вернуть войска в пункты постоянной дислокации.