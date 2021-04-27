Москва предупреждает об угрозе «развала» Договора по открытому небу. Россия при сохранении нынешнего статус-кво выйдет из соглашения до конца мая. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова приведены на сайте МИД. По словам дипломата, «односторонних уступок от России ждать не следует». Он отметил, что группа стран во главе с США, несмотря на выход Вашингтона из соглашения, стремится возложить на Россию ответственность «за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг Договора». Вместе с тем, российские претензии не принимаются в расчет и зачастую даже не комментируются.