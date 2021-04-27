Движение в центре Москвы сегодня вечером частично перекроют из-за репетиций парада Победы. С 21 часа и до окончания подготовки нельзя будет проехать по ряду улиц, в том числе, Тверской, Моховой, Большой Никитской, Охотному ряду, Оружейному переулку. Возможно кратковременное перекрытие на Тверском и Страстном бульварах.

Об этом говорится в Telegram московского департамента транспорта. Изменения произойдут и в работе наземного общественного транспорта.

Парад на Красной площади по случаю Дня Победы в этом году пройдет в обычном формате. Ночные репетиции запланированы на 29 апреля и 4 мая, а генеральная состоится 7-го утром.