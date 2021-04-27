Турция с 29 апреля вводит жесткие коронавирусные ограничения. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ограничения продлятся до 17 мая.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, Турция, где с начала пандемии выявили более 4,5 миллионов заражений, находится на шестом месте в мире по этому показателю после США, Индии, Бразилии, Франции и России.

Ранее о введении жесткого карантина объявили власти Кипра. До 9 мая будет действовать комендантский час, запрещены публичные мероприятия, церковные службы должны проходить без прихожан.