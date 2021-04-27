Главврача московской больницы им. Иноземцева Александра Митичкина уволили из-за видео с издевательствами над пациентом

Главного врача московской больницы имени Иноземцева Александра Митичкина уволили после видео с издевательствами над пациентом. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, «действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы». Ранее СК возбудил уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой медсестры московской больницы № 36 оскорбляют и унижают 62-летнюю лежачую пациентку. О проверке в связи с инцидентом заявил также столичный Департамент здравоохранения.