Главврача московской больницы им. Иноземцева Александра Митичкина уволили из-за видео с издевательствами над пациентом

Главного врача московской больницы имени Иноземцева Александра Митичкина уволили после видео с издевательствами над пациентом. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, «действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы». Ранее СК возбудил уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой медсестры московской больницы № 36 оскорбляют и унижают 62-летнюю лежачую пациентку. О проверке в связи с инцидентом заявил также столичный Департамент здравоохранения.
2021-04-27T02:13:25+03:00
2021-04-27T02:13:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 27 апреля 2021
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