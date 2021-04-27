Савеловский суд Москвы арестовал на девять суток либертарианца и председателя «Гражданского общества» Михаила Светова. Его признали виновным по статье об организации митинга. В качестве нарушения ему вменили «твит с якобы призывом, датированный 23 января», — сообщил Светов, отметив, что срок давности по возбуждению административного дела истек. Политик также получил штраф в 30 тысяч рублей по той же статье — за призыв к акции 21 апреля. В субботу вечером у Светова прошел обыск по делу трехлетней давности о развратных действиях. После этого он два дня провел в изоляторе временного содержания. По словам Светова, это время не будет учтено в счет ареста.