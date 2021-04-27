Татьяна Москалькова утверждает, что Алексея Навального с 24 марта регулярно посещали гражданские врачи. По словам уполномоченного по правам человека при президенте, она запросила и получила все заключения медиков не из системы ФСИН, обследовавших политика. В их числе — рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог. Ранее Москалькова говорила, что Навального 20 апреля посетили гражданские врачи одной из государственных больниц Владимирской области. Про более ранние осмотры она до сих пор не упоминала.

Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку в колонии, требуя оказать ему необходимую медицинскую помощь и допустить врачей, которым он доверяет.