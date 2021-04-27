«Лацио» впервые с 2017 года обыграл на своем поле «Милан». Матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу закончился победой хозяев со счетом 3:0. Для римского клуба это также стала десятая домашняя победа подряд в рамках ткрнира . Ранее команде дважды удавалось подобное — в 1937 и 1974 годах. «Милан» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Италии и опустился с третьего на пятое место в турнирной таблице, «Лацио» идет шестым. В следующем туре «Милан» 1 мая примет «Беневенто», «Лацио» днем позже сыграет дома с «Дженоа».

В другом матче игрового дня «Наполи» в гостях со счетом 2:0 обыграл «Торино», поднявшись на третье место.