Защита Александра Габышева, называющего себя шаманом, обжаловала приказ о его задержании и доставлении в психдиспансер. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» координатор проекта «Правозащита открытки» Алексей Прянишников. В иске, в частности, указано, что январский приказ МВД Якутии содержал ссылку на решение республиканского городского суда, которого на тот момент не было. Также сообщается, что для доставления Габышева в медучреждение было задействовано 50 сотрудников полиции, Росгвардия и 9 транспортных средств. Силовики незаконно проникли в жилище Габышева, сам он был незаконно задержан с причинением вреда здоровью, говорится в исковом заявлении.

За несколько дней до задержания Габышев объявил об очередном намерении идти на Москву для проведения «обряда изгнания Путина».