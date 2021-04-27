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01:10, 27 апреля 2021

Счетная палата раскритиковала деятельность «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства»

Счетная палата раскритиковала деятельность «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства». Аудиторы по итогам проверки за три года пришли к выводу, что прогресс сектора малого бизнеса в России за это время неутешителен, а Корпорация МСП повлияла на развитие сектора незначительно, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень Счетной палаты. Одним из аспектов проверки стали средние зарплаты в корпорации, которые, по данным аудиторов, в 2018–2020 годах составили около 380 тыс. руб. в месяц. Это в два раза больше, чем средняя зарплата в финансовой и страховой сферах по Москве. Акционерами Корпорации МСП являются государство (в лице Росимущества) и ВЭБ.


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