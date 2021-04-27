В Москве задержали политика Леонида Гозмана. Это связано с акцией в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об сам Гозман сообщил «Эху». По его словам, ему представили материал, на котором видно, как он идет по Тверской улице. Полицейские спросили, значит ли это, что он участвовал в незаконной акции? Он ответил, что это значит, что он шел по улице. Гозман написал заявлении о своем незаконном задержании.