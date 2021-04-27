Офицеры ГРУ могли устроить диверсию на складе оружия в Чехии, предполагая, что оно предназначалось для Украины

Издания The Insider и Bellingcat выяснили, что офицеры ГРУ устроили диверсию на складе оружия в Чехии, так как предполагали, что оно может предназначаться для Украины. Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, использовавший этот склад, был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Киева во время активной фазы конфликта в Донбассе. При этом сам чешский склад не был задействован в поставках, но «в ГРУ, видимо, об этом не знали», полагают расследователи. Как пишут издания, после взрыва на складе некоторые участники группы «возобновили операцию, нацеленную на Гебрева, но в этот раз они уже попытались убить его и его заместителя». Расследователи выяснили, что сотрудники спецслужб летали в Болгарию, где останавливались в отеле с видом на офис компании EMCO, принадлежащей бизнесмену. Весной 2015 года Гебрев был дважды отравлен нервно-паралитическим веществом.