Ряд улиц столицы перекроют сегодня в связи с репетицией парада Победы

Это будет первый прогон военной техники в столице в этом году. В московском управлении ГИБДД водителей предупреждают, что дольше всего будет прекращено движение на Тверской, 1-й Ямской-Тверской, Моховой и Большой Никитской улицах. Также ограничения коснутся Оружейного переулка. Проехать там не удастся уже с 9 часов вечера.

На непродолжительное время могут закрыть Страстной и Тверской бульвары и Большой Путинковский переулок.

Аналогичные перекрытия, как сообщают в ГИБДД, будут проводиться 29 и 30 апреля.

В прошлом году провести Парад Победы в традиционную дату не удалось в связи с распространением коронавируса. В результате мероприятия было перенесено на конец июня. В этом же году праздник пройдет в традиционном формате.

Генеральная репетиция Парада пройдет в столице 7 мая.