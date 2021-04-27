Министерство культуры вернуло президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину к руководству театром

Это произошло после того, как проверка выявила многочисленные нарушения в работе.

Руководить театром теперь будет и директор, исполняющим обязанности сейчас числится Олег Михайлов, и президент, эту должность в 2018-ом году ввели специально для Татьяны Дорониной, которая возглавляла труппу с конца восьмидесятых. О возвращении актрисы к непосредственному руководству агентству «Интерфакс» сегодня рассказали в Министерстве культуры.

Там добавили, что недавняя проверка показала «серьёзные нарушения» в использовании федерального имущества и расходовании средств на оплату труда. Также, по данным ведомства, в театре неправильно проводили ремонтные работы и госзакупки. Результаты этой проверки, как сказано в сообщении, уже направили в прокуратуру.

Художественному руководителю театра Эдуарду Боякову министерство поручило устранить нарушения и отчитаться о своих действиях. Также, устав МХАТа изменят таким образом, что человека на эту должность будет назначать директор по согласованию непосредственно с ведомством.

Комментируя произошедшее, в театре сказали, что ни для самого художественного руководителя, ни для его заместителя Захара Прилепина, ничего не изменилось, а Эдуард Бояков «наконец-то может заняться исключительно творческими вопросами», и не отвлекаться на бытовую и иную организационную деятельность.

Восстановить Татьяну Доронину в должности артисты МХАТа требовали еще в 2019-ом году. В их обращении к президенту было сказано ,что новое руководство превращает театр в прокатную площадку, а классический репертуар труппы замещается спектаклями низкого художественного уровня.