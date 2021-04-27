Московская полиция задержала еще нескольких человек в связи с прошедшей акцией в поддержку Алексея Навального

По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, сотрудники МВД доставили в отделы не менее пяти человек, в том числе политика Леонида Гозмана и общественного активиста Михаила Кригера. В ОВД Сокол доставили профессора РГГУ Александра Агаджаняна. По подсчетам правозащитников, уже более тридцати человек были задержаны за минувшие дни в связи с протестами минувшей среды. Сегодня в отдел полиции Раменки пригласили писателя и ведущего «Эха» Дмитрия Быкова. По его сведениям, это также связано с акцией в поддержку Навального. Ранее, после митинга в среду Быков говорил в эфире «Эха Москвы», что что не стоит ожидать от властей изменения подхода к протестам.

Тем временем суды рассмотрели административные дела в отношении некоторых протестующих. Нескольких задержанных оштрафовали, некоторых, как председателя движения «Гражданское общество» Михаила Светова, приговорили к административному аресту. Двоих, по данным ОВД-Инфо, отпустили, дела в отношении них прекращены.