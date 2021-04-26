Суд в Санкт-Петербурге приостановил на 30 дней работу местной организации «Союз кинематографистов России»

В Роспотребнадзор обвинили сотрудников организации в нарушении санитарных норм по коронавирусу при проведении фестиваля документального кино «Артдокфест». В начале апреля полиция и работники санитарного ведомства сорвали открытие фестиваля в Доме кино в Санкт-Петербурге. Позже остальные мероприятия в северной столице были отменены.