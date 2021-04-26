Суд в Новгород приговорил бывшего главного редактора местной газеты по делу об изнасиловании подчиненной

Михаил Боголюбов получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. С заявлением на него обратилась журналистка газеты «Новгород» Алина Щеглова. По версии следствия, преступления произошло после того, как в редакции отметили победу на одном из конкурсе для прессы.