Суд в Новгород приговорил бывшего главного редактора местной газеты по делу об изнасиловании подчиненной

Михаил Боголюбов получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. С заявлением на него обратилась журналистка газеты «Новгород» Алина Щеглова. По версии следствия, преступления произошло после того, как в редакции отметили победу на одном из конкурсе для прессы.
2021-04-26T23:02:22+03:00
2021-04-26T23:02:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 26 апреля 2021
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