Уполномоченный по правам человека утверждает, что Навального за последний месяц навестили несколько гражданских врачей

Уполномоченный по правам человека утверждает, что Алексея Навального за последний месяц навестили несколько гражданских врачей. В том числе рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог, сказала журналистам Татьяна Москалькова. Она пояснила, что ознакомилась с результатами обследований. В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей, добавила омбудсмен.

Навальный больше трех недель держал голодовку с требованием допустить к нему квалифицированных врачей. Его адвокаты говорили, что он не получает необходимой медицинской помощи.