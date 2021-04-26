Уполномоченный по правам человека утверждает, что Алексея Навального за последний месяц навестили несколько гражданских врачей. В том числе рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог, сказала журналистам Татьяна Москалькова. Она пояснила, что ознакомилась с результатами обследований. В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей, добавила омбудсмен.
Навальный больше трех недель держал голодовку с требованием допустить к нему квалифицированных врачей. Его адвокаты говорили, что он не получает необходимой медицинской помощи.
Уполномоченный по правам человека утверждает, что Навального за последний месяц навестили несколько гражданских врачей
Уполномоченный по правам человека утверждает, что Алексея Навального за последний месяц навестили несколько гражданских врачей. В том числе рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог, сказала журналистам Татьяна Москалькова. Она пояснила, что ознакомилась с результатами обследований. В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей, добавила омбудсмен.