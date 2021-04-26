Россияне готовятся к максимальному за четыре года росту цен

Инфляционные ожидания населения 12%, говорится в исследовании, проведенном по заказу Банка России и оказавшемся в распоряжении газеты РБК. Происходящее представители регулятора связывают с ускорением роста цен на отдельные продовольственные товары и бензин, а также повторным ослаблением рубля в конце марта. В этих условиях заметно снизилась склонность граждан к сбережению. Доля тех, кто считает, что свободные деньги лучше тратить на покупку дорогостоящих товаров, по сравнению с мартом увеличилась до 28%. Доля тех, кто считает, что лучше их откладывать, сократилась до 51%. В минувшую пятницу Центробанк заметно повысил ключевую ставку до 5%.
2021-04-26T22:35:46+03:00
2021-04-26T22:35:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:35, 26 апреля 2021
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