Россияне готовятся к максимальному за четыре года росту цен

Инфляционные ожидания населения 12%, говорится в исследовании, проведенном по заказу Банка России и оказавшемся в распоряжении газеты РБК. Происходящее представители регулятора связывают с ускорением роста цен на отдельные продовольственные товары и бензин, а также повторным ослаблением рубля в конце марта. В этих условиях заметно снизилась склонность граждан к сбережению. Доля тех, кто считает, что свободные деньги лучше тратить на покупку дорогостоящих товаров, по сравнению с мартом увеличилась до 28%. Доля тех, кто считает, что лучше их откладывать, сократилась до 51%. В минувшую пятницу Центробанк заметно повысил ключевую ставку до 5%.