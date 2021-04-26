Полиция в Курганской области проверяет сообщения об охоте с участием депутата-единоросса

Там волка переехали снегоходом. Областной департамент природных ресурсов, как пишет уральское интернет-издание Znak.com, просит привлечь депутата областного заксобрания Дениса Хахалова, местного егеря и ещё нескольких человек к уголовной ответственности по статьям о незаконной охоте и жестоком обращении с животными. Сам инцидент, по сведениям чиновников, произошел в феврале. Сообщалось, что охотники убили четырёх волков, при этом лицензии на их отстрел у них не было.