Нерабочие дни в мае не являются основанием для снижения зарплаты, предупреждают в правительстве

Указ о дополнительных выходных с 4 по 7 мая президент Владимир Путин подписал в конце прошлой недели. Он поддержал инициативу Роспотребнадзора, где предложили сделать дни между майскими праздниками нерабочими из-за ситуации с коронавирусом. Тогда же представители бизнеса сказали, что правительство не объявило о компенсации предприятиям за дополнительные выходные.