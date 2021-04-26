Нерабочие дни в мае не являются основанием для снижения зарплаты, предупреждают в правительстве

Указ о дополнительных выходных с 4 по 7 мая президент Владимир Путин подписал в конце прошлой недели. Он поддержал инициативу Роспотребнадзора, где предложили сделать дни между майскими праздниками нерабочими из-за ситуации с коронавирусом. Тогда же представители бизнеса сказали, что правительство не объявило о компенсации предприятиям за дополнительные выходные.
2021-04-26T22:34:40+03:00
2021-04-26T22:34:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 26 апреля 2021
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