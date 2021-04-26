Сотрудники российской разведки могли устроить взрыв на чешском арсенале из-за подозрений в поставках оружия Украине

Публикацию подготовили группа Bellingcat, российское интернет-издание Insider, немецкое Der Spiegel и чешское Respekt. Согласно выводам журналистов, болгарская компания Емельяна Гебрева не собиралась перебрасывать оружие на территорию Украины с чешского склада. Однако в российских спецслужбах этого могли не знать . После взрыва, добавляют журналисты, сотрудники ГРУ возобновили операцию против болгарского бизнесмена, попытавшись убить его вместе с заместителем. Чешское правительство обвиняет российскую военную разведку в причастности к взрыву, в Москве обвинения отвергают. Из-за этого расследования разгорелся дипломатический конфликт между Прагой и Москвой.