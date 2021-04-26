Политика Леонида Гозмана удерживают в полиции из-за акции в поддержку Навального 21 апреля

Политика Леонида Гозмана удерживают в полиции из-за того, что он прогуливался по Тверской улице 21 апреля, когда проходила акция в поддержку Алексея Навального. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас я нахожусь в 110 отделении полиции по Гагаринскому району. Мне показали видеозапись, где я иду по Тверской именно 21 апреля. У меня поинтересовались, участвовал ли я в несанкционированной акции, я ответил, что шел просто по улице. Эта содержательная беседа закончилась тем, что приехал сюда адвокат Михаил Бирюков и мы сидим час в ожидании, когда соизволят нами заняться. Мне не объясняют мой статус, но выйти отсюда я не могу», — сказал политик.