Турция с четверга вводит полный карантин на три недели

Школы перейдут на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, но для этого потребуется специальное разрешение. Закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны. Турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу считает, что введение ограничений в Турции было ожидаемым.

Закончится ли карантин 17 мая или будет продлен, по мнению Камбуроглу, будет зависеть от числа зараженных коронавирусом.

В Индии пятый день подряд фиксируется максимальное с начала пандемии число заболевших за сутки. Сегодня эта цифра превысила 350 тысяч. Премьер-министр Нарендра Моди сравнил ситуацию с распространением коронавируса со стихийным бедствием.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.