Москалькова: Алексея Навального с конца марта регулярно навещали гражданские врачи

Алексея Навального с конца марта регулярно навещали гражданские врачи, настаивает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она сказала агентству ТАСС, что получила результаты обследований политика. Среди специалистов, которые осматривали заключенного, по словам Москальковой, были рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие. Сам Навальный ранее держал голодовку с требованием допустить к нему квалифицированных врачей. Его адвокаты говорили, что он не получает необходимой медицинской помощи.